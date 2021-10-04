Нацкомиссия впервые аннулировала сертификат на осуществление депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) впервые аннулировала сертификат на осуществление депозитарной деятельности на фондовом рынке.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, такое решение было принято на заседании 30 сентября.

"Комиссией было установлено, что при подаче пакета документов для получения сертификата регулятору была предоставлена недостоверная информацию о трудовой деятельности на фондовом рынке. Указанное нарушение является основанием для аннулирования сертификата", – сказано в сообщении.

В НКЦБФР уточнили, что решение принято в соответствии Положением о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков, утвержденным решением Комиссии №1464 от 13 августа 2013 года.

Согласно информации на сайте регулятора, на заседании 30 сентября Нацкомиссия аннулировала сертификат Нонко И.В.