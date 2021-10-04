Кабмин отказался от плана присоединить Восточный ГОК к "Энергоатому", – Галущенко

Присоединение госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") к НАЭК "Энергоатом" оказалось невозможным, сейчас рассматривается передача предприятия в управление.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил на встрече с представителями Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) в минувшую пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Присоединение невозможно юридически. "Энергоатом" имеет кредиты ЕБРР и Евроатома, и такие решения должен бы согласовывать с ними. Мы посмотрели: вопрос не взлетает. Говорили о том, что "Энергоатом" может взять "ВостГОК" в управление", – сказал министр.

По словам Галущенко, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливо-энергетического комплекса, развития громад и территорий и защиты окружающей среды в минувший четверг рассматривал вопрос присоединения и не поддержал его.

Вместе с тем министр считает вполне логичным то, что "Энергоатом" хочет получить контроль над "ВостГОКом", когда он тратит на него средства.

Со своей стороны, глава первичной организации НПГУ на "ВостГОКе" Дмитрий Бондарев призвал министра поспособствовать скорейшим расчетам со стороны "Энергоатома", указав, что в противном случае ГОК вынужден будет частично уйти в простой с понедельника. При этом он подтвердил, что платежи "Энергоатома" позволяют обеспечивать зарплату работникам ГОКа.

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Как сообщалось, Кабинет министров с осени 2020 года рассматривает возможность присоединения "ВостГОКа" к "Энергоатому", что автоматически должно было бы снять вопросы долгов в рамках функционирования единого имущественного комплекса.

В июне Министерство энергетики согласовало концепцию передачи госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в управление НАЭК "Энергоатом", что, однако, приведет к сокращению выплаты дивидендов энергокомпанией в пользу государства.

Напомним, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.