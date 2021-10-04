"Укрзализныця" подписала договор на достройку Дарницкого моста за 1,1 миллиарда

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" подписала контракт с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на Дарницком железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве стоимостью в 1,15 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

В ведомстве напомнили, что Дарницкий мост уже более десяти лет находится в недостроенном состоянии. В частности, речь идет о достройке автомобильных съездов на левом берегу Днепра.

На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе – там готовность составляет 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница" на левом берегу.

На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и Мост Патона – значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении. Его пропускная способность – 35 тыс. автомобилей в сутки", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, дорожно-строительная компания "СП "Автострада" стала победителем тендера на достройку Дарницкого моста в Киеве. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем "Автострада трейд групп" с уставным капиталом 130 млн грн является ООО "МС Капитал", конечным бенефициаром – Максим Шкиль.

Группа компаний "Автострада" представлена в 11 областях страны. Производственные мощности составляют: 16 заводов, 30 производственных баз и 1,5-тысячный парк специализированной техники. В компаниях группы работает 3,5 тыс. специалистов. За 2020 год "Автострада" отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов.

Тендер на строительство подходов к Дарницкому мосту в мае объявило АО "Укрзализныця". Стартовая стоимость аукциона – 1,2 млрд грн.