Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС в понедельник, 4 октября, повысили цены на бензины и дизельное топливо после публикации обновленного индикатива Министерства экономики.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сети WOG и ОККО повысили цены на бензины марки А-95 и А-92 на 33 коп. и 50 коп. за литр – до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп. – до 30,23 грн за литр.

Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизтопливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и "Авантаж 7".

В результате 4 октября средняя цена бензина А-92 по Украине выросла на 11 коп. – до 29,17 грн/л, А-95 – на 7 копеек, до 30,01 грн/л, а цена дизтоплива – на 14 коп, до 28,70 грн за литр.

Как сообщалось, утром в понедельник Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.