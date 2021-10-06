НАБУ сообщило о подозрении Труханову по делу о завладении землей на 500 миллионов (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 6 октября сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, их подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн", – сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в совершении преступления в рамках расследования указанного уголовного производства.

"Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом", – написала она в Facebook.

Венедиктова уточнила, что среди подозреваемых мэр Одессы Геннадий Труханов, ряд городских чиновников и "один известный одессит", они причастны к преступным действиям, направленным на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв, что подделка документов и использование служебного положения с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые действия", – написала генпрокурор.

Согласно выводам экспертов, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Однак, как добавила Венедиктова, сумма может измениться к моменту окончания расследования. Как и количество подозреваемых.

По ее словам, в ходе следствия были изучены телефонные разговоры, данные с компьютеров, электронная почта и прочее.