Шмыгаль анонсировал введение "красного" уровня карантина в нескольких регионах (обновлено)

В ближайшие дни несколько регионов могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности, что повлечет ужесточение карантинных ограничений.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Вопрос номер один на повестке дня – это ситуация с коронавирусом. В Украине продолжается четвертая волна, статистика по новым заболевшим, к сожалению, неутешительная – много новых госпитализаций и тяжелых случаев. Разворачиваем новые больницы, подключаем большее количество врачей, поскольку видим, что в некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что единственным надежным способом противостоять росту заболеваемости является вакцинация.

"Мы вынуждены констатировать, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону. Это означает, что кинотеатры, кафе рестораны спортзалы, театры, другие общественные учреждения смогут работать только, если 100% персонала будет вакцинированы двумя дозами и 100% посетителей пройдут полную вакцинацию", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что в "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.

Он уточнил, что норма о вакцинации 100% персонала в "красной" зоне для продолжения работы не распространяется на сотрудников учреждений дошкольного образования и младших школ.

"Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате", – сказал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что проверять сертификаты о вакцинации должен бизнес, их также смогут проверить правоохранители.

"У представителей полиции и других уполномоченных органов есть соответствующий программный софт", – уточнил глава правительства.

Читайте также: В Украине зафиксировали 12 662 новых случая заболевания COVID-19

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.

Перед этим Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.