Шмыгаль анонсировал введение "красного" уровня карантина в нескольких регионах (обновлено)
В ближайшие дни несколько регионов могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности, что повлечет ужесточение карантинных ограничений.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
"Вопрос номер один на повестке дня – это ситуация с коронавирусом. В Украине продолжается четвертая волна, статистика по новым заболевшим, к сожалению, неутешительная – много новых госпитализаций и тяжелых случаев. Разворачиваем новые больницы, подключаем большее количество врачей, поскольку видим, что в некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб", – сказал премьер.
Он подчеркнул, что единственным надежным способом противостоять росту заболеваемости является вакцинация.
"Мы вынуждены констатировать, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону. Это означает, что кинотеатры, кафе рестораны спортзалы, театры, другие общественные учреждения смогут работать только, если 100% персонала будет вакцинированы двумя дозами и 100% посетителей пройдут полную вакцинацию", – подчеркнул премьер.
Шмыгаль добавил, что в "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.
Он уточнил, что норма о вакцинации 100% персонала в "красной" зоне для продолжения работы не распространяется на сотрудников учреждений дошкольного образования и младших школ.
"Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате", – сказал глава правительства.
В то же время Шмыгаль отметил, что проверять сертификаты о вакцинации должен бизнес, их также смогут проверить правоохранители.
"У представителей полиции и других уполномоченных органов есть соответствующий программный софт", – уточнил глава правительства.
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Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.
Перед этим Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.
В частности, при переходе в "красную" зону будет запрещена:
- работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;
работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;
- работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).
При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.
Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.
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