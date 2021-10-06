Литовская компания построит в Харькове комплекс для техобслуживания самолетов

Харьковский городской совет и литовская компания Avia Solutions Group подписали меморандум о сотрудничестве по строительству ангарного комплекса для технического обслуживания самолетов.

Церемония подписания документа состоялась в рамках Международной конференции "Харьков: развитие и инвестиции", передает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня уже начали процедуру оформления документов, чтобы выделить участки, чтобы вы построили свое производство. Для нас очень важно, что именно в Харькове будут обслуживаться самолеты, будут обслуживаться "Боинги". Я надеюсь на быструю реализацию проекта", – сказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, обращаясь к представителю компании.

Группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги. В нее, в частности, входят компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов, управлении аэропортами, предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно-пилотируемых летательных систем.