Кабмин вернул на должность главы Гоструда уволенного год назад чиновника
Кабинет министров назначил Игоря Дегнеру временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил с заседания правительства на своем канале в Telegram.
В то же время Кабмин признал утратившим силу распоряжение о назначении врио главы этой службы Виталия Сажиенко, который занимал эту должность с 17 июня 2020 года. До назначение заместителем главы Гоструда в августе 2019 года Сажиенко с 2016 года работал начальником управления в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", а в 2013-206 годах – на разных должностях в Госинспекции по вопросам труда.
Как сообщалось, Кабинет министров 17 июня 2020 года уволил Игоря Дегнеру с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда, которую он занимал с 3 марта того же года. После этого Дегнера оставался заместителем главы Гоструда.
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