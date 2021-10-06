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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на ближайшие два года

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на ближайшие два года

Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на 2021 года на прежнем уровне в 3,8%, однако улучшил его на следующие два года.

Об этом говорится в докладе банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19" за осень 2021 года, передает Укринформ.

Согласно прогнозу, ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.

"Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям", - говорится в документе.

Также отмечается, что прогноз учитывает введение возможных временных карантинов в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что в марте Всемирный банк прогнозировал роста ВВП Украины в 2022 году на уровне 3%.

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Джерело:  Укринформ
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