Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на ближайшие два года

Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины на 2021 года на прежнем уровне в 3,8%, однако улучшил его на следующие два года.

Об этом говорится в докладе банка "Конкуренция и восстановление пост-COVID-19" за осень 2021 года, передает Укринформ.

Согласно прогнозу, ВВП Украины в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.

"Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям", - говорится в документе.

Также отмечается, что прогноз учитывает введение возможных временных карантинов в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что в марте Всемирный банк прогнозировал роста ВВП Украины в 2022 году на уровне 3%.