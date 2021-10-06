Минэнерго назначило новый состав набсовета "Магистральных газопроводов Украины"

Министерство энергетики назначило пять членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины".

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, соответствующий приказ Минэнерго №229 подписан 1 октября, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в состав набсовета в качестве независимого члена повторно вошли экс-глава правления словацкого оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам, а также представитель от государства – экс-вице-премьер и экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Двумя новыми независимыми членами совета стали юрист Ирина Марушко и Уберт Беттонвиль, имеющая опыт работы в бельгийском операторе Fluxys, Interconnector (UK) Limited (газопровод между британским терминалом Bacton и бельгийским СПГ-терминалом в Зеебрюге) и люксембургской Balansys.

Кроме того, государство в набсовете "МГУ" будут представлять экс-директор по юридическим вопросам АО "Укртрансгаз" и экс-директор департамента долговых обязательств НАК "Нафтогаз Украины" Татьяна Федорова.

Все члены набсовета назначены сроком на три года.

Как сообщалось, Кабинет министров 21 июля согласовал кандидатуры четырех победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины".

Напомним, в начале июня полномочия трех независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ")завершились в связи с окончанием срока действия их контрактов. Ранее, 18 марта 2021 года, завершились полномочия члена наблюдательного совета от государства Адомаса Аудицкаса, контракт с ним не продлевался.

Таким образом, в набсовет "МГУ" до вчерашнего дня входил только представитель государства Виктор Пинзеник, который вошел в него позднее остальных – в августе 2019 года.