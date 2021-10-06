Нацкомиссия приняла решение для снижения стоимости присоединения к электросетям для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в методику формирования платы за присоединение к системе передачи и системе распределения, направленные на его удешевление и повышение ответственности операторов систем.

Соответствующее постановление о внесении изменений в постановление об утверждении методики №1965 от 18 декабря 20218 года принято на заседании регулятора в среду, 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

"Эта история направлена на удешевление присоединений. В частности, затраты на обустройство разгрузочных трансформаторных пунктов становятся составляющей инвестпрограмм и исключаются из объемов стоимости присоединения", – отметил член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе обсуждения проекта постановления.

Кроме того, принятыми изменениями в том числе усовершенствуются порядок расчета платы за нестандартное присоединение и порядок предоставления отчетности.

"Мы очень сильно его расширяем (порядок отчетности, – ред.), делаем такой экспресс-анализ в электронном виде. Это первый шаг к формированию мощной базы присоединений, которая будет отражать не только завершенные или просроченные заявки на присоединение, но и отклоненные. Все этапы выполнения будут отображены", – пояснил Коваленко.

При этом он отметил, что комиссия хочет избежать вала писем с жалобами потребителей, а учитывая, что "многие потребители не хотят ссориться с операторами систем распределения – монополистами", НКРЭКУ будет самостоятельно выявлять проблемы и делать запросы операторам.

По словам члена комиссии Ольги Бабий, с принятием изменений в методику, потребители получат больше прав, а сам процесс присоединений станет прозрачнее.

Читайте также: Нацкомиссия оштрафовала "Винницаоблэнерго" за нарушения при присоединении потребителей

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям".

Целью документа в пояснительной записке указано упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества процедур и уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранение барьеров в процедуре присоединения к электрическим сетям.

В частности, вводится правило "молчаливого согласия" при выделении земельного участка для размещения линейных объектов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, закон предполагает внедрение механизма "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов, получения информации, исходных данных, необходимых для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ, согласования проектной документации на строительство, реконструкцию и переоснащение электроустановок заказчиков.