Кабмин обязал Службу здоровья контролировать качество медицинского обслуживания населения

Кабинет министров утвердил изменения в положение О Национальной службе здоровья Украины, которые возлагают на НСЗУ обязанности контроля выполнения поставщиками медицинских услуг условий договоров о медицинском обслуживании населения.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 октября.

Утвержденные изменения предусматривают, в частности, мониторинг:

наличия необходимого оборудования, которое необходимо для качественного и эффективного лечения и спасения жизни;

наличия необходимого количества врачей и других медицинских работников,

объемов или количества предоставленных медицинских услуг пациентам;

достоверности и полноты информации, представленной в отчете в НСЗУ, по которому осуществляется оплата оказанных медицинских услуг.

Такие изменения будут способствовать целевому использованию государственных средств в программе медицинских гарантий, устанавливают более четкие и прозрачные отношения в рамках договоров между НСЗУ и учреждениями здравоохранения.

"НСЗУ распоряжается бюджетными средствами и выплачивает учреждениям здравоохранения деньги за оказанные медицинские услуги по договорам, закупает медицинские услуги в интересах пациентов. И в интересах пациентов служба должна контролировать, как те, кто предоставляют услуги, выполняют условия договоров о медицинском обслуживании населения", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с этими изменениями обновлена типовая форма договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, в частности:

уточнены типы мониторинга, который осуществляет НСЗУ - мониторинговый визит, документальный и автоматический мониторинг, а также оформления результатов его проведения;

вводится дифференциация нарушений условий договора и санкций за эти нарушения, а также последовательность их применения - от осуществления перерасчета уплаченных денежных средств по договору за медицинские услуги, оказанных с нарушением, до остановки НСЗУ оплаты медицинских услуг по договору (в случае отказа осуществления перерасчета).

Также предусматривается возможность внедрения совместных мероприятий НСЗУ и медицинских учреждений по улучшению медицинского обслуживания конкретной больницей. Для этого составляется и подписывается план действий по совершенствованию медицинского обслуживания, который поставщик должен выполнить в установленные сроки. Такие меры помогут создать единые критерии соблюдения требований к качеству оказания медицинской помощи, которые будут гарантировать пациентам оказание надлежащей медицинской помощи по программе медицинских гарантий.