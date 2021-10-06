Глава Минэнерго спрогнозировал возобновление закачки газа в хранилища

Министерство энергетики рассчитывает, что запасы газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины на начало отопительного сезона составят 19,2 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Планируем ОЗП начать с 19,2 млрд кубометров", – сказал Галущенко.

По его словам, сейчас в ПХГ около 19 млрд кубометров.

Кроме того, он отметил, что на сегодня запасы угля на ТЭС и ТЭЦ составляют 846 тыс. тонн, что существенно ниже графика.

"Есть отставание от графика, но уже осуществляется импорт угля, договоры заключены, и будет все сбалансировано", – указал Галущенко.

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Как сообщалось, ранее Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища. Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн кубометров, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн кубометров, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

В целом с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 3 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,59 млрд кубометров) – до 18,88 млрд кубометров (фактически – 18,7 млрд кубометров, поскольку 0,18 млрд кубометров – это продолжающий оставаться на балансе "Укртрансгаза" газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн кубометров, в июне – 19,1 млн кубометров, в июле – 30,2 млн кубометров, в августе – 32,5 млн кубометров, в сентябре – 23,4 млн кубометров.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.