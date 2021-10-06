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Кабмин одобрил упрощенный механизм передачи арестованных активов в управление АРМА

Кабмин одобрил упрощенный механизм передачи арестованных активов в управление АРМА

Кабинет министров согласовал и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации принципа приоритета уголовного ареста и совершенствования деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)".

Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства с целью реализации принципа приоритета уголовного ареста.

Ожидается, что это позволит исключить ситуации блокирования исполнения АРМА судебных постановлений о передаче в управление Агентству активов в уголовном производстве, так как владельцы таких активов или связанные с ними третьи лица часто злоупотребляют инструментами обеспечения исков в гражданском, хозяйственном или административном процессах.

"Существенным препятствием для выполнения постановлений суда о передаче имущества, на которое наложен арест, в управление АРМА является возможность блокировать арест в уголовном производстве путем подачи исков в гражданском или хозяйственном судопроизводстве. Решение проблемы заключается во введении приоритета уголовного ареста, ликвидирующего главный инструмент юридического саботажа управления активами", - отметил врио главы АРМА Дмитрий Жоравович.

Ранее сообщалось, что АРМА с 2017 года в ответ на запросы украинских правоохранительных органов и международных учреждений разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 100 млрд грн. 

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Джерело:  Кабмин
законопроєкт (1668) Кабмін (7749) АРМА (428)


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