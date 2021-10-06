Власти Львова анонсировали ужесточение карантинных ограничений с 14 октября

С 14 октября во Львове планируют ввести ряд ограничений в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы видим рост заболеваемости. Мы открываем возможности восьмой больницы, пятой больницы, но количество людей, которые сегодня есть в больнице скорой помощи – это много. Динамика отрицательная во всех городах нашей страны", – отметил городской голова.

По его словам, поэтому с 14 октября во Львове начнут действовать более жесткие ограничения.

"Поэтому, следующий первый рабочий день для школ – это уже будет дистанционное обучение. Но это дистанционное обучение не будет долгим, потому что потом начинаются плановые каникулы для детей", – уточнил Садовый.

Он добавил, что окончательный перечень ограничений городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет в пятницу.

"Нам главное – сбить эту волну. В пятницу будет комиссия по чрезвычайным ситуациям, мы уже все пропишем и детализируем. Однозначно, заведения смогут работать, если там люди вакцинированы. Те, кто будет заходить в кафе и рестораны, должны иметь вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест", – добавил мэр Львова.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько регионов могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности, что повлечет ужесточение карантинных ограничений.