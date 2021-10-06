"Укрпошта" начала распродажу автохлама. ФОТО

"Укрпошта" начала распродажу старых автомобилей, среди которых модели бизнес-класса мировых брендов и машины советского автопрома.

Как сообщает пресс-служба компании, к продаже предлагается более 1600 непригодных к работе автомобилей, которые не используются предприятием более 10 лет.

Среди автомобилей, которые "Укрпошта" хочет реализовывать, BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 годов выпуска, а также экземпляры, выпущенные в советское время – ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ и ЛАЗ, тракторы и др.

Самое старое авто на аукционах – "ЗИЛ-ММЗ 555" 1968 года выпуска.

Аукционы по реализации устаревших авто проводятся на площадке электронного аукциона "ProZorro. Продажи". Лоты сформированы по распределению по областям.

Оценочная стоимость всех авто составила 10,9 млн грн (без НДС).

"Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости авто и получено разрешение на продажу этого имущества от Министерства инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", лоты содержит от 7 до 150 единиц техники, преимущественная часть которой находится в неудовлетворительном состоянии.