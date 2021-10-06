МАУ сократила количество регулярных авиарейсов с докарантинных времен на 80%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) по итогам января-сентября 2021 года перевезла 2,26 млн пассажиров, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 64% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба МАУ, в том числе на регулярных рейсах перевезено 856,83 тыс. пассажиров, на чартерных – 1,4 млн пассажиров.

Всего за девять месяцев авиакомпания выполнила 8,26 тыс. регулярных рейсов, что на 8% меньше, чем за этот период в 2020 году и на 80% меньше по сравнению с 2019 годом.

При этом чартерных рейсов за первые 9 месяцев 2021 года выполнено 7,85 тыс., что в 2,7 раза больше, чем было в 2020 году (2,96 тыс.) и на 74% больше, чем в 2019 году (4,5 тыс.).

Объем перевезенных МАУ грузов и почты (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) за указанный период составил 3,18 тыс. тонн, что на 51% меньше, чем в 2020 году и на 81% меньше, чем в 2019 году.

Объем возвращенных средств пассажирам с начала 2021 года составил более $25 млн, за весь период работы во время пандемии с апреля 2020 года - более $52 млн.

"Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации и правилами пересечения границ в каждой стране, куда выполняет рейсы. Кроме этого, МАУ напоминает о своей готовности к дальнейшему возобновлению рейсов, учитывая положительные эпидемиологические факторы и при условии получения разрешений на выполнение рейсов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2020 году перевезла 1,79 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.