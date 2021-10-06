Глава Таможенной службы пожаловался на нехватку средств для обустройства пунктов пропуска

План обустройства и модернизации приоритетных пунктов пропуска таможни предусматривает потребность в более чем 3,9 млрд грн, тогда как проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование в 1 млрд грн.

Об этом глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин сообщил в интервью Интерфакас-Украина.

"IТ и инфраструктура нуждаются в коренной модернизации. Нами разработан план мероприятий по обустройству и приведению приоритетных пунктов пропуска к современным стандартам. Смета выполнения этого плана предусматривает потребность в более чем 3,9 млрд грн., А таможне выделено всего 1 млрд грн", – сказал глава ведомства.

Рябикин подчеркнул, что в проекте госбюджета на следующий год необходимо увеличить расходную часть на реализацию поставленных перед таможней задач.

"Мы представили свои расчеты, которые показывают, что за счет реализации плана реформирования Гостаможслужбы во всех его аспектах мы получим за три года, при условии сохранения базы товарооборота, прирост таможенных платежей в 100 млрд грн", – добавил Рябикин.

Как сообщалось, Кабинет министров в марте 2021 года утвердил План мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. Документом предусмотрена реконструкция, модернизация и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска и строительство еще 10.

На обустройство приоритетных пунктов пропуска запланировано направить 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 5,3 млрд грн – на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования.