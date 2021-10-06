Кабмин выделил 25 миллионов на рекламу вакцинации

Кабинет министров принял постановление о необходимости выделении 25 млн грн из бюджета на усиление информационной кампании по вакцинации от COVID-19 на телевидении. Деньги будут переданы в распоряжение профильному ведомству - Министерству культуры и информационной политики. Министерство здравоохранения будет координировать разработку самого контента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания Кабмина.

"Благодарен правительству за поддержку моей инициативы для продвижения вакцинации на телевидении, ведь рекламы в рамках социальной квоты - недостаточно для массового информирования украинцев. Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что сейчас специализированная помощь при COVID-19 предоставляется в 307 больницах, в которых задействовано более 47 тыс. коек. С 1 октября, реагируя на рост заболеваемости COVID-19, коечный фонд был увеличен на 3 648 единиц. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов. Правительством выделена еще одна дополнительная субвенция на усовершенствование систем кислородоснабжения больниц.

В марта по август 2021 года на телевидении размещено 6 видеороликов с информацией о вакцинации от COVID-19 в пределах социальной квоты и партнерства. По данным Nielsen Ukraine, за это время тема вакцинации охватила 19,3 млн, или 71% телеаудитории украинцев старше 18 лет.

Кроме оперативного информирования на официальных каналах Минздрава, запущено несколько информационных кампаний с использованием наружной рекламы, размещением материалов в точках соприкосновения с гражданами, онлайн-промо и партнерствами.

Со стартом вакцинации от COVID-19, в феврале 2021 года, создан Коммуникационный центр вакцинации от COVID-19, который ежедневно информирует украинцев об особенностях и ходе вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине доступно более 11 млн доз различных вакцин от COVID-19.

В зоне наивысшего риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические болезни и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.