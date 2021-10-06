Кабмин одобрил законопроект об унификации таможенных ставок на 92 вида товаров

Кабинет министров на заседании в среду, 6 октября, одобрил проект закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документ подготовлен совместно с Государственной таможенной службой и Минэкономики.

В министерстве пояснили, что унификация тарифов позволит уменьшить злоупотребления при импорте грузов.

"Значительная дифференциация ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины на однородные товары, побуждает отдельных субъектов внешнеэкономической деятельности к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам согласно УКТВЭД, на которые установлены ниже льготные ставки ввозной пошлины, так называемые товары "прикрытия", – сказано в сообщении.

Такие действия в свою очередь приводят к необходимости подтверждения заявленного кода, проведения дополнительных лабораторных исследований и увеличивает время таможенного оформления, отмечают в Минфине.

Для решения этой проблемы законопроектом предлагается унифицировать (просмотреть) ставки ввозной пошлины с учетом связанных ставок ВТО на 92 товара, классифицируемые в зависимости от их химического состава, степени обработки, технических характеристик и т.д., и которые невозможно точно идентифицировать на момент их таможенного оформления без дополнительных лабораторных исследований.

"В результате унификации ставки ввозной пошлины на отдельные товары незначительно увеличатся, на другие – уменьшатся. Также предлагается повысить уровень полных ставок ввозной пошлины до уровня новых унифицированных льготных ставок ввозной пошлины", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что такие изменения в Таможенный тариф позволят упростить процедуры классификации и ускорить таможенное оформление однородных товаров.

Согласно проекту закона, речь идет о пересмотре ставок на ряд продуктов питания, кормов для животных, битума, лаки, а также другую химическую и промышленную продукцию.