Кабмин решил создать Государственный налоговый университет
Кабинет министров одобрил создание Государственного налогового университета.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 6 октября, передает Интерфакс-Украина.
Согласно принятому решению, вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.
Кроме того, Кабмин реорганизовал Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.
Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для роботы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.
Джерело: Интерфакс-Украина
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vadym sestritsyn
показати весь коментар06.10.2021 20:07 Відповісти Мені подобається 1
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