Кабмин решил создать Государственный налоговый университет

Кабинет министров одобрил создание Государственного налогового университета.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно принятому решению, вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.

Кроме того, Кабмин реорганизовал Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для роботы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.