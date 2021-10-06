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Кабмин решил создать Государственный налоговый университет

Кабмин решил создать Государственный налоговый университет

Кабинет министров одобрил создание Государственного налогового университета.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно принятому решению, вуз отнесен к сфере управления Министерства финансов.

Кроме того, Кабмин реорганизовал Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

Ожидается, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для роботы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7749) Мінфін (2932) податки (2425) освіта (223) вища освіта (56)


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06.10.2021 20:07 Відповісти

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