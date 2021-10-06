"Укрэксимбанк" отстранил фигурантов дела о нападении на журналистов

Временно исполняющий обязанности главы правления государственного "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Андрея Ермака, член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, передает Интерфакс-Украина.

"Пикалов и Тельбизов отстранены – они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент", – уточнила она.

В свою очередь пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что прокуратуре не удалось вручить подозрения двум работникам государственного "Укрэксимбанка" в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

"Предварительно было установлено, что одно лицо находиться в помещении банка, однако в дальнейшем поступила информация, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение банка через другой выход... Причин об отсутствии их на рабочих местах администрация банка нам не сообщила. Сообщения о подозрении оставлены администрации банка", – сказала Максимец на акции в поддержку журналистов "Радио Свобода".

По ее словам, криминальное производство расследуется по ч.1 и 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Как сообщило ранее "Радио Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".