Кабмин упростит оформление виз для иностранных студентов

Кабинет министров на заседании в среду, 6 октября, принял решение, которое упростит порядок оформления въездных украинских виз для иностранных студентов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа.

"Стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает популяризацию имиджа Украины в мире, в частности как страны с качественным образованием. Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинской экономике, а затем возвращались домой с положительным отношением к нашему государству", – сказал Кулеба.

Упрощенный порядок предусматривает, что посольства и консульства Украины за рубежом будут выдавать студентам визы на основании электронных приглашений на учебу.

"Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестициях в имидж страны. Сегодня мы сделали важный шаг, который повысит конкурентоспособность Украины в этой глобальной борьбе", – отметил министр.

Глава МИДа добавил, что новая процедура будет внедряться в жизнь совместно с другими ведомствами в рамках утвержденного Кабмином экспериментального проекта об организации набора в учреждения высшего образования и обучение (стажировка) иностранцев и лиц без гражданства с использованием Единой межведомственной информационной системы.

Ожидается, что упрощенный порядок оформления виз для иностранных студентов вступит в силу после завершения внедрения межведомственной системы. Точную дату, когда новый порядок оформления виз вступит в действие, МИД сообщит дополнительно.