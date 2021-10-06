Кабмин повысил штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки раз

Кабинет министров на заседании в среду, 6 октября, увеличил штрафные санкции за незаконный вылов рыбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующие изменения внесены в постановление №1209 от 21 ноября 2011 года "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов".

Необходимость принятия постановления в министерстве поясняют ​​тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад, а потому сегодня не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности.

"Поэтому отныне за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого – в 93 раза, окуня – в 186 раз", – отмечается в сообщении.

В целом размеры такс пересмотрены за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов:

карася серебристого – в 93 раза (с 17 до 1581 грн);

окуня – в 186 раз (с 17 до 3162 грн);

красноперки – в 23 раза (с 68 до 1564 грн);

линя – в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн);

леща – в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн);

плоскирки – в 46 раз (с 34 до 1564 грн);

щуки – в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн);

судака – в 7 раз (с 510 до 3587 грн);

сома – в 12 раз (с 425 до 5117 грн);

раков – в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн) и другие.

"Истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем кажется. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовства, будет жестче", – отметил глава Минагрополитики Роман Лещенко.

Также ожидается, что реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства.