Возможность выпуска собственной цифровой валюты изучают 110 стран, – МВФ

Более половины центробанков мира изучает возможность выпуска цифровой валюты. 110 стран сейчас находятся на той или иной стадии развития CBDC.

Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает "Минфин".

Сообщается, что Международный валютный фонд провел опрос среди стран-членов и обнаружил, что вопрос выпуска собственной цифровой валюты уже рассматривают во многих центробанках.

"Результат оказался впечатляющим: 110 стран находятся на той или иной стадии изучения CBDC", - сказала Георгиева.

Она также добавила, что МВФ рассматривает CBDC и цифровые валюты в целом с точки зрения макроэкономической стабильности. По словам Георгиевой, технология дала людям возможность осуществлять "бесперебойные и менее затратные" переводы, а CBDC - самая надежная форма цифровой валюты, поскольку она имеет поддержку государства и в целом соответствует нормативным требованиям.

Единственным государством, которое уже выпустило цифровую валюту, являются Багамские острова. Центробанк этой страны запустил багамский доллар в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) - е-гривни - еще в 2016 году. В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована аналитическая записка относительно е-гривни, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.