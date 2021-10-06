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Фонд госимущества планирует сдать в аренду 35 объектов Зоне отчуждения ЧАЭС

Фонд госимущества планирует сдать в аренду 35 объектов Зоне отчуждения ЧАЭС

Фонд государственного имущества предлагает бизнесу 35 объектов аренды для инвестиций в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Константин Кошеленко, передает пресс-служба ФГИ.

По словам чиновника, прозрачная аренда является тем механизмом, который способен дать толчок экономической активности в этой местности и способствовать ее возрождению.

"Из-за невозможности приватизации в зоне отчуждения, аренда остается здесь единственным инструментом для привлечения инвестиций. Вместе с тем, здесь есть существенный туристический потенциал, перспективный рынок услуг и возможности для размещения объектов зеленой энергетики", – отметил Кошеленко.

Он акцентировал внимание на том, что с каждым вакантным для аренды объектом можно ознакомиться онлайн на сайте orenda.gov.ua, а все аукционы проходят онлайн.

"Сегодня каждый может убедиться, что даже в Чернобыльской зоне отчуждения есть интересные для инвестирования объекты недвижимости. Это создает дополнительные возможности для выполнения программы по превращению ее в зону возрождения", – добавил замглавы ФГИ.

Автор: 

оренда (386) ЧАЕС (171) ФДМУ (1365)


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