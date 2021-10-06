Кабмин выделил 337 миллионов на инвентаризацию земель и обновление карт

Кабинет министров выделил 337,49 млн грн на инвентаризацию в 2021 году находящихся в госсобственности земель, обновление топографических карт и планов в масштабе 1:10000 и создание системы мониторинга земельных отношений, средства поступят на счет Министерства аграрной политики и продовольствия в АО "Укрэксимбанк", а исполнителем программы выступит Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

Постановление уточняет, что указанные средства поступили в госбюджет в 2019 году в рамках соглашения Украины с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года экс-министр финансов Оксана Маркарова и экс-директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение с МБРР на предоставление Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

По данным Минфина, привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель госсобственности и внести ведомости о них в Государственный земельный кадастр, создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных громад, провести спутниковое картографирование территории Украины.

Помимо этого, заем даст возможность создать единую автоматизированную систему для оповещения всех сторон относительно изменений в Госгеокадастре, усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС.

Проект будет реализовываться в рамках Стратегии способствования привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство до 2023 года.

МБРР является основным кредитным учреждением Всемирного банкa.