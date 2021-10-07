Сбой работы Facebook мог стоить компании $100 миллионов, – СМИ

Сбой работы приложений Facebook Inc. (SPB: FB) - Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября может стоить компании примерно $100 млн.

Это подсчитали аналитики американского издания Fortune, передает Интерфакс-Украина.

Эксперты Fortune в своих расчетах основывались на финансовых результатах компании за второй квартал текущего года, в котором выручка Facebook составила $29,08 млрд, или $319,6 млн в день, или $13,3 млн в час. Учитывая то, что приложения компании не работали в течение около 7,5 часов, она могла потерять $99,75 млн.

Другая компания, предоставляющая услуги по оценке рекламы, Standard Media Index дала более оптимистичную оценку. По подсчетам ее аналитиков, Facebook мог потерять около $3,3 млн за период сбоя. Однако Standard Media Index полагались исключительно на оценку того, сколько компании тратят на рекламу своих продуктов в приложениях Facebook в день.

Кроме того, вице-президент исследовательской Forrester Майк Пру считает, что около 10 млн компаний и брендов, размещающих свою рекламу в Facebook и Instagram, могут обоснованно потребовать возмещения убытков - вероятно, в виде бесплатной рекламы.

"Только Facebook может точно сказать, какая часть выручки была потеряна в результате сбоев. Рекламодатели и клиенты должны требовать от компании возмещения упущенных возможностей", - отметил Пру в своем комментарии для CNBC.

Продажи некоторых предприятий, использующих платформы Facebook, во время сбоя 4 октября сократились на 30-70% по сравнению с сопоставимым периодом неделю назад, написало издание The New York Times.

Произошедший инцидент также привел к снижению рыночной капитализации компании. По итогам торгов 4 октября стоимость Facebook сократилась на 5%, что составляет примерно $47 млрд в денежном эквиваленте.

В ходе торгов на бирже Nasdaq 6 октября акции компании дешевеют на 0,6%. Рыночная капитализация за последнюю неделю сократилась на 2,3% и составляет $938,8 млрд.

Как сообщалось, вечером 4 октября произошли сбои в работе соцсетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи испытывали проблемы с сервисами более шести часов. Трудности с функционированием соцсетей наблюдались во всех странах.

Компания Facebook заявила, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, а данные пользователей не пострадали.