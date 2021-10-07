Пассажиропоток аэропорта "Харьков" с начала года вырос на 66%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в сентябре 2021 года достиг 142,8 тыс. человек, что на 59% превышает соответствующий показатель 2020 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает Интерфакс-Украина.

"Пассажиропоток вырос на 59% по сравнению с сентябрем прошлого года - к тому времени уже было возобновлено внутреннее и международное сообщение", - сказано в сообщении.

Международный пассажиропоток в прошлом месяце составил 135,5 тыс. человек (на 61% больше, чем в сентябре 2020 года), внутренний - 9,3 тыс. человек (+27%).

Количество вылетов за сентябрь 2021 года составило 398, что на 51% превышает прошлогодний показатель. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул, Киев, Шарм-эш-Шейх и Бодрум.

В целом за девять месяцев пассажиропоток увеличился на 66% по сравнению с прошлогодним показателем - до 853,1 тыс. человек. При этом количество перевозок на внутренних рейсах (70,9 тыс. человек) практически не изменилось по сравнению с показателем за 2020 год (71,3 тыс. человек), тогда как на международных существенно возросло - с 442,9 тыс. до 782,2 тыс. человек.

Количество вылетов за отчетный период выросло в 1,5 раза - с 1 616 до 3 885.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.