Начальнику службы безопасности КП "Киевпастранс" сообщили о подозрении в служебной халатности

Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпасстранс" сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло убытки в размере 3,3 млн грн, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году КП "Киевпастранс" заключило с победителем тендера – частной охранной компанией – договор о предоставлении услуг по физической охране объектов КП "Киевпастранс", в частности станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточными охранными постами.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4, 1 млн грн.

Однако досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника Службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпасстранс", который непосредственно и должен был проверить объемы предоставленных услуг.

По выводам судебной экономической экспертизы, указанным действиями коммунальному предприятию КГГА нанесен ущерб на сумму 3,3 млн грн.

Также в июле 2021 года сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры и факту присвоения указанных средств. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.