В Украине зафиксировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 6 октября в Украине зафиксировали 15 125 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 1 421 ребенок и 341 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 3 541 человека, умерло 314 пациентов, выздоровело – 4 380. Кроме того, совершили 113 077 тестов.

Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 2 497 643 человека, выздоровело – 2 277 762, летальных случаев зафиксировали 57 840. Также провели 13 111 389 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 360 202 человека, за прошедшие сутки – 122 298. Полностью иммунизированы 5 942 170 украинцев.

Днем ранее, 6 октября, сообщали о 12 662 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью,5 октября – о 9 846 новых случаях заболевания, 4 октября – о 4 821 новом случае.