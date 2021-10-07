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Двенадцать областей перешли в "оранжевую" зону карантина, – Минздрав

Двенадцать областей перешли в

Двенадцать областей Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности по показетелям заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 7 октября.

В частности, критериям "оранжевой" зоны находятся Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

При этом критериям для "зеленой" зоны соответствует только Кировоградская область, во всех остальных регионах превышен установленный уровень заболеваемости COVID-19 в 75 случаев на 100 тыс. населения.

Так, в Киеве уровень заболеваемости составляет 221 на 100 тыс. человек населения.

Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности на территории всей Украины.

Перед этим Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

При введении "оранжевой" зоны карантина будут действовать все те же ограничения, что и для "желтой" зоны. Однако местные власти получат право вводить дополнительные ограничения.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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