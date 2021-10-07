Шмыгаль спрогнозировал успешное завершение переговоров с МВФ в ближайшие дни

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает скорого завершения переговоров с онлайн-миссией Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by и отмечает плодотворный диалог.

Об этом он сообщил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает Интерфакс-Украина.

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", – сказал он.

Шмыгаль заверил, что Киев сможет получить транш МВФ к концу текущего года. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о дате поступления средств. В то же время, премьер подчеркнул, что украинская сторона выполнила все макропоказатели.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября-декабре.

Напомним, что 21 сентября в Украине стартовала работа миссии МВФ. Как сообщалось ранее, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.