Нацкомиссия повысила предельные цены на электроэнергию в острове Бурштынской ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила предельные максимальные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с 959 грн до 1500 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и с 2048 грн до 2500 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки (без НДС).

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаем, что средневзвешенная цена подтянется до уровня цен в торговой зоне Объединенной энергосистемы", – отметил глава комиссии Валерий Тарасюк в ходе заседания.

В обосновании к проекту постановления регулятора отмечается, что необходимость повышения предельных цен вызвана повышением цены газа и угля на мировых рынках и связанным с этим дефицитом оборотных средств у производителей электроэнергии.

Помимо этого, комиссия ссылается на данную ей рекомендацию Антикризисного энергетического штаба от 27 сентября с целью успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 предпринять меры по стабилизации ценообразования на рынке электроэнергии, в частности, путем выравнивания ценовых ограничений в обеих торговых зонах, учитывая, что в ОЭС с 1 августа действует ограничение в 2000 грн/МВт-ч и 4000 грн/МВт-ч для часов минимальной и максимальной нагрузки.

По мнению штаба, это позволит создать рыночные стимулы для импорта электроэнергии из стран-членов ЕС в случае необходимости и обеспечения таким образом перефиксации энергоблоков Бурштынской ТЭС на работу в основной части ОЭС.

В комиссии прогнозируют, что при действующей торговой модели в БуОс и при применении предложенных ценовых ограничений средневзвешенная цена РСВ составит около 2227 грн/МВт-ч.

При этом средневзвешенная цена РСВ в "БуОс" за август составила 1705,85 грн/МВт-ч, за сентябрь – 1716,72 грн/МВт-ч. Вместе с тем эти показатели для ОЭС составили 2076,95 грн/МВт-ч и в сентябре – 2230,78 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, ранее 13 народных депутатов обратились премьеру Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с призывом не поднимать граничные цены на электроэнергию (прайс-кепы) в торговой зоне Острова Бурштынской ТЭС, поскольку в БуОс до августа текущего года цены на электроэнергию были гораздо выше, чем Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС).

БуОс отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

При этом "ДТЭК Западэнерго" активно экспортирует электроэнергию в страны Европы.

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В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне БуОс.