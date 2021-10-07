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Рада отправила в отставку спикера Разумкова

Рада отправила в отставку спикера Разумкова

Верховная Рада поддержала отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.

За это проголосовало 284 народных депутата.

Ранее сообщалось, что парламент поддержал предложение фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Доверие" и "За будущее" об отстранении председателя ВР Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. 

Напомним, что Разумков возглавлял Верховную Раду с августа 2019 года. Также с мая по ноябрь 2019-го этого был главой партии "Слуга народа".

Автор: 

ВР (2868) відставка (204) Разумков Дмитро (78)


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