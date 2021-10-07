Рада отправила в отставку спикера Разумкова
Верховная Рада поддержала отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова.
За это проголосовало 284 народных депутата.
Ранее сообщалось, что парламент поддержал предложение фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Доверие" и "За будущее" об отстранении председателя ВР Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний.
Напомним, что Разумков возглавлял Верховную Раду с августа 2019 года. Также с мая по ноябрь 2019-го этого был главой партии "Слуга народа".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль