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Фонд госимущества выставил на продажу Косарский спиртзавод за 49 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу Косарский спиртзавод за 49 миллионов

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует продать на аукционе отдельное имущество Косарского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Черкасская область).

Как сообщает пресс-служба Фонда в Facebook, торги назначены на 1 ноября.

Актив состоит из 1,36 тыс. наименований зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственного корпуса, бродильного отделения, зернохранилища и спиртохранилища, бардонасосной станции, фирменного магазина, свинофермы, складов, ангаров и пр. Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

Отмечается, что предприятие расположено на девяти земельных участках общей площадью 75,74 га в селе Косари и городе Смела. Стартовая цена лота составляет 49,42 млн грн.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

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Джерело:  ФГИ
приватизація (1348) спирт (223) ФДМУ (1365)


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