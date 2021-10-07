Фонд госимущества выставил на продажу Косарский спиртзавод за 49 миллионов

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует продать на аукционе отдельное имущество Косарского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Черкасская область).

Как сообщает пресс-служба Фонда в Facebook, торги назначены на 1 ноября.

Актив состоит из 1,36 тыс. наименований зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственного корпуса, бродильного отделения, зернохранилища и спиртохранилища, бардонасосной станции, фирменного магазина, свинофермы, складов, ангаров и пр. Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

Отмечается, что предприятие расположено на девяти земельных участках общей площадью 75,74 га в селе Косари и городе Смела. Стартовая цена лота составляет 49,42 млн грн.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".