Украина начала реализацию первого проекта по производству "зеленого" водорода, – Шмыгаль

Украина приступила к реализации первого проекта по строительству мощностей для производства "зеленого" водорода.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного форума, передает Интерфакс-Украина.

"В Украине уже есть первые шаги. Уже бизнес отреагировал и уже есть первый контракт на производство водорода. Такой проект уже строится", – отметил он, однако не сообщив дополнительных подробностей.

По его словам, развитие водородных проектов станет государственной стратегией наравне с развитием других альтернативных источников энергии.

"Не все страны имеют такие возможности для массового производства водорода. Украина имеет. Поэтому она включена как полноценный партнер в соглашение между европейскими странами", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова стать ключевым поставщиком зеленого водорода в Евросоюз и рассматривает развитие водородной энергергетики как большой европейский политический проект и инструмент евроинтеграции Украины. По его словам, Украина в отношениях с Германией может занять место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа.