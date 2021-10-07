"Артемсоль" увеличила производство соли с начала года на 63%
Государственное предприятие "Артемсоль" за девять месяцев 2021 года выпустило 1,27 млн тонн соли, что на 10,3% превышает запланированные показатели и на 63,3% – показатели аналогичного периода 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что с января по сентябрь возросли объемы производства соли, которая отгружается без упаковки (навалом). Этого вида ассортимента было выпущено 979,6 тыс. тонн, или 77,3% общего объема добычи.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом увеличился выпуск соли, затаренной в мешки.
Отмечается, что улучшить показатели предприятию удалось на счет укрепления позиций на экспортных рынках и роста поставок в европейские страны.
Так, за указанный период экспортировало 525,3 тыс. тонн, что на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Постоянными потребителями продукции "Артемсоль" являются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и другие страны.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года "Артемсоль" получила 11,9 млн грн чистой прибыли, что на 31,4 млн грн больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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