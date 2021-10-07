"Запорожгаз" провел комплексную реконструкцию газовых сетей в трех районах

Специалисты АО "Запорожгаз" провели крупные комплексные ремонты газопроводов в Бердянске, Орехове и Каменка-Днепровске.

Как сообщает пресс-служба компании, было заменено оборудование в газорегуляторных пунктах, установлены современные задвижки на газопроводах высокого и среднего давления и новые шкафные газорегуляторные пункты.

Отмечается, что работы направлены на бесперебойную доставку газа, что особенно важно в отопительный сезон, когда нагрузка на сети значительно возрастает.

В пресс-службе уточнили, что всего инвестпрограмма 2021 года предусматривает капитальный ремонт и замену 32 задвижек на газопроводах высокого и среднего давления, реконструкцию 41 газорегуляторного пункта, замену 113 шкафных регуляторных пунктов газа на современные, производства заводов RGC Production. Эти работы проведены уже во всех районах области.

"В этом году мы провели масштабные реконструкции и редизайн газовых сетей в Бердянском, Ореховском и Каменско-Днепровском районах. В Бердянске заменили оборудования сразу пяти газорегуляторных пунктов и установили пять задвижек на газопроводах высокого и среднего давления. Это арматура нового поколения, которая устанавливается во всем мире", – отметил технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

Всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети составят 54,87 млн грн, что на 12 млн больше, чем в прошлом году.