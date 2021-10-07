За время работы в госбанках Мецгеры купили недвижимость в Турции и Испании, а также занялись зеленой энергетикой

За время пребывания Евгения и Юлии Мецгер в топ-менеджменте государственных "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" семья смогла обогатиться на 7 млн грн, а также приобрела недвижимость в Турции и Испании.

Об этом говорится в материале "Цензор.Нет" "Повний мецгер: як заробити 7 мільйонів, 2 квартири в Туреччині та Іспанії, зайти в зелену енергетику й попастись на флешці".

Отмечается, что в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил юристку "Укрэксимбанка" Юлию Мецгер в наблюдательный совет "Приватбанка". После этого всплыла информация о том, что она является кумой подруги и экс-коллеги президента Елены Кравец.

Уже в феврале 2020 года на должность главы правления "Укрэксимбанка" назначили бывшего сотрудника банка Евгения Мецгера. До назначения он занимал пост заместителя главы "Укргазбанка".

"Он работал на позиции начальника малого и среднего бизнеса в "Укрэксимбанке", и это довольно бесперспективное звено. Как он поднялся до председателя правления "Укргазбанка", не знаю, но очевидно, что потом его родственные связи пригодились Кириллу Шевченко после 2019-го, когда тот боролся за пост главы НБУ", – отметил собеседник Цензор.НЕТ в банковской сфере.

Также в феврале 2020 года "Укрэксимбанк" начал прием заявок по президентской госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отмечается, что через год работы Мецгера убыток "Укрэксибанка" за 2020 год достиг 5,6 млрд грн.

Однако, неудачный для банка год отнюдь не повлиял на финансовое состояние семьи Мецгеров.

В 2019 году Юлия Мецгер подала декларацию, согласно которой в семьи было 3 квартиры – одна на 105 метров, приобретенная еще в 2009-м, и две по 40 метров, купленные в 2018-м. Также семья владела 20 сотками земли в Яблунивке на Киевщине и садовым домом на 90 метров. Также семья имела три дорогие машины и одну компанию в Испании.

В то же время, в 2021 году Юлия Мецгер 12 раз вносила коррективы в декларацию ввиду существенных изменений финансового состояния. Последними она задекларировала 580 тыс. грн гонораров от "Приватбанка", которые она получает ежемесячно. Также она приобрела ценных бумаг "Приватбанка" на сумму почти 4 млн грн. К тому же продала некоторую недвижимость на схожую сумму. Несколькими месяцами ранее Мецгер также купила ценные бумаги банка на сумму более 600 тыс. грн.

Изменения коснулись и жилищного фонда семьи. В 2019 они купили в марте и в июне две квартиры в Турции за 3 млн грн. В 2020-м семья приобрела еще одну квартиру в Киеве площадью 120 метров за 4,7 млн грн и еще почти за 1 млн грн – два места для авто. В 2021 году чета купила за 3 млн грн квартиру на 80 квадратных метров в Испании, а также автоместо и кладовую около квартиры.

За эти годы семья продала Mercedes, оставив себе Audi и Range Rover 2017 и 2018 года выпуска.

Изменилась и корпоративная собственность семьи. Если по состоянию на 2019 год у них были две ООО ("Иония" и "Ионика"), торговавшие кофе и чаем, то теперь семья также занимается зеленой энергетикой.

Евгений Мецгер на 25% владеет компанией ООО "Пролог Соларинвест". Кроме документов НКРЭКУ, компанию мало где вспоминают – только в договоре на выделение земли в Кировоградской области и в отчетности ДТЭК о строительстве ЛЭП в Глевахе.

Всего Мецгер заработал в "Укрэксимбанке" 4,7 млн грн, еще 171 тыс. грн он получил от профсоюза "Укргазбанка" и более 40 тыс.–- в качестве процентов. Жена Мецгера заработала в "Приватбанке" в 2020 году более 3 млн грн.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Как сообщило ранее "Радио Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".