Суд заочно арестовал Януковича по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, удовлетворив ходатайство обвинения, передает Интерфакс-Украина.

"Избрать… в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд… рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения", – говорится в решении следственного судьи.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру. Действия экс-президента Украины и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

Читайте также: Ставицкий через суд пытается убрать свою фамилию из дела о "Межигорье" Януковича

Как сообщалось, по данным следствия, Виктор Янукович сразу после назначения премьером в 2002 году получил для проживания дом №20-а вместе с 93 объектами в урочище "Межигорье", входивших в состав зданий дома отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Этот дом с 93 объектами приватизации или отчуждению любым другим способом не подлежали.

Впрочем, в 2004 году Янукович как премьер при содействии тогдашнего руководителя ГУД Игоря Бакая передал дом, в котором жил, вместе с 93 объектами в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина.

В январе 2005 года Кабмин Януковича отправили в отставку. В апреле 2005 года ГУД возглавил Игорь Тарасюк. Тогда же "Межигорье" вернулось в управление Госуправления делами.

После назначения в 2006 году Януковича премьером во второй раз, он снова вывел "Межигорье" из управления ГУД, передав его в управление Министерства охраны окружающей среды, возглавляемого Василием Джарты.

В дальнейшем Джарты и Янукович передали "Межигорье" в уставный фонд НАК "Надра Украины", которое возглавлял Эдуард Ставицкий. После этого, "Межигорье" по договору мены при содействии Александра Януковича обменяли на якобы равноценный объект – сооружения по ул. Парковая дорога, 3-5-7 (буква А, литера Б) в Киеве. В действительности стоимость "Межигорья" в то время составляла 540 млн грн, а сооружений по ул. Парковая дорога – 34 млн грн.

Напомним, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление АРМА государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 годы) Виктор Янукович.