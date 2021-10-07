"Укрэксимбанк" не будет платить зарплату Мецгеру на время отстранения от должности

Государственный "Укрэксимбанк" не будет выплачивать главе правления банка Евгению Мецгеру заработную плату во время его отстранения в связи с нападением на журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщила глава набсовета "Укрэксимбанка" Оляна Гордиенко, передает Интерфакс-Украина.

"Набсовет отстранил главу правления Мецгера без получения заработной платы и присутствия его на рабочем месте", – сказала глава набсовета банка.

По ее словам, в случае увольнения главы правления, банк должен бы был выплатить ему в последний день работы денежную помощь в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

Гордиенко добавила, что набсовет создал комиссию по этике банка и занимается оценкой действий главы правления финучереждения касательно их соответствия стандартам, которые имеются в кодексе этики банка и кодексе корпоративного управления.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

7 октбяря прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и еще одному должностному лицу "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Как сообщило ранее "Радио Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".