Украина начала отбор газа из хранилищ

Украина начала отбор природного газа из своих подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

Так, если 1 октября хранилища пополнились на 13,9 млн кубометров, 2 октября – на 0,6 млн кубометров, а 3-4 октября был практически нейтральный баланс, то 5 октября зафиксирован отбор в объеме 0,1 млн кубометров, а 6 октября – уже 9,08 млн кубометров.

Глава оператора ПХГ Украины Сергей Перелома в рамках онлайн-форума Energy Club 7 октября отметил, что компания возобновит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенное изменение температурного режима.

По словам Переломы, использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не включилось.

"Если мы обратимся к статистике, то увидим, что из последних десяти лет четыре раза именно в первой декаде октября начинался отопительный сезон. То есть в 40% или почти половине случаев именно в это время начинался отопительный сезон", – отметил Перелома.

Глава оператора напомнил, что Украина на сегодня располагает запасами в хранилищах в объеме 18,7 млрд кубометров газа, что соответствует средним значения вхождения в отопительный сезон на протяжении последних десяти лет.

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Как сообщалось, ранее Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища. Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн кубометров, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн кубометров, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

В целом с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 3 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,59 млрд кубометров) – до 18,88 млрд кубометров (фактически – 18,7 млрд кубометров, поскольку 0,18 млрд кубометров – это продолжающий оставаться на балансе "Укртрансгаза" газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн кубометров, в июне – 19,1 млн кубометров, в июле – 30,2 млн кубометров, в августе – 32,5 млн кубометров, в сентябре – 23,4 млн кубометров.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.