"Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов

Компания "Новая почта Глобал", которая входит в группу компаний "Новая почта", с 7 октября обновляет тарифы на услугу NP Shopping - доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе. Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания", - сказано в сообщении.

Например, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется в $5 за полкилограмма, от 1 до 5 кг - $3,8, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за $3,6 за полкилограмма.

Ранее сообщалось, что компания "Новая почта" запустит авиакомпанию Supernova Airlines. Авиаперевозчик будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".