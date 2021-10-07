Продажи электромобилей в Украине выросли с начала года на 8%

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в январе-сентябре 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5 854 единиц, в том числе на долю новых пришлось 12,8% регистраций.

Об этом сообщила Федерация автопрома Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным МВД, в третьем квартале количество регистраций (первичные плюс ввезенные из-за границы легковые авто по удостоверению таможни или ГТД) возросло на 21,7% по сравнению с первым кварталом текущего года и на 11,7% - с третьим кварталом прошлого года, до 2 303 единиц.

"Третий квартал оказался самым успешным за всю электромобильную историю Украины", - констатирует ассоциация.

ФАУ также отмечает, что доля новых автомобилей в общих регистрациях постепенно растет (по итогам первого полугодия она составляла 10,3%).

Первое и второе место в регистрациях традиционно занимают Nissan и Tesla, однако их продажи уже не первый месяц сокращаются (по сравнению с прошлым годом) - за девять месяцев регистрации Nissan сократились на 5% - до 1 657 единиц, а Tesla - на 25%, до 1 150.

В то же время занимающий третью позицию Chevrolet нарастил свою долю более чем вдвое - с 296 до 666, а модель модель Chevrolet Bolt EV - вторая по популярности после Nissan Leaf - на ее долю приходится 10,8% рынка (у лидера - 26,7%).

Прирост продаж показали также расположившиеся далее в рейтинге марок Renault (на 68%), Volkswagen (на 11%), Hyundai (3%), Audi (93%), Mercedes-Benz (на 14%).

Наиболее часто продолжают регистрироваться автомобили 2017 года выпуска (1 107 единиц), 2019 (946) и 2018 года выпуска (819), а автомобилей 2021 года выпуска зарегистрировано 380 штук.

Федерация также отмечает, что в сентябре текущего года регистрации электромобилей выросли на 28% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 16% - с августом текущего, до 846 единиц.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенные кодексы относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине.

Документы нацелены на увеличение доли экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.