Ryanair весной откроет прямой рейс из Одессы в Венецию

Лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Он будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на этот маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади, передает avianews.com.

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Для полетов в Венецию Ryanair будет использовать основной аэропорт Марко Поло. Он расположен в 13 км от города.

Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:

вылет из Венеции в 15:50, прилет в Одессу в 19:10, четверг

вылет из Венеции в18:20, прилет в Одессу в 21:40, воскресенье

вылет из Одессы в 19:45, прилет в Венецию в 21:05, четверг

вылет из Одессы в 22:15, прилет в Венецию в 23:35, воскресенье

Венеция станет четвертым по счету итальянским направлением Ryanair из Одессы. Лоукостер также продает авиабилеты в Рим, Бергамо рядом с Миланом и Болонью.