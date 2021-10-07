Импорт авиатоплива в Украину вырос с начала года на 14%

По итогам января-сентября 2021 года в Украину было импортировано 108,5 тыс. тонн авиатоплива, что на 13,7% больше показателя января-сентября прошлого года (95,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Поставки авиатоплива из Беларуси по сравнению с девятью месяцами 2020 года выросли почти в пять раз, до 49,5 тыс. тонн, из Литвы - сократились на 18% - до 40,2 тыс. тонн. Морские поставки показали 48-процентное падение - до 18,7 тыс. тонн.

В сентябре 2021 года импорт авиационного топлива на украинский рынок сократился на 12%, до 18,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21,2 тыс. тонн).

Поставки авиатоплива из Литвы по сравнению с сентябрем 2020 года выросли в два раза, до 8 тыс. тонн. Из них 4,2 тыс. тонн было поставлено в адрес компании "Амик Украина", 1,5 тыс. тонн - для "Глуско Украина", 0,9 тыс. тонн - для "Сокар Украина" и по 0,8 и 0,5 тыс. тонн - для "Авиа Ойл" и "ОККО".

По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 6,8 тыс. тонн авиационного топлива. Из них 4 тыс. тонн получила компания "Сокар Украина". Остальной ресурс между собой разделили "Люкс Краина", ОККО и АНТК им.Антонова

Из Испании в сентябре было поставлено морем 3 тыс. тонн ресурса. Еще 900 тонн морем зашло из Греции.