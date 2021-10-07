"Нафтогаз" должен увеличить собственную добычу газа минимум на 10%, – Шмыгаль

Перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" поставлена задача увеличить собственную добычу газа минимум на 10% в этом и следующем году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства.

"Отсутствие развития собственной добычи газа – преступление против государства. Мы заключили 8 соглашений о разделе продукции, имеем KPI для "Нафтогаза" по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости", – сказал премьер.

Как сообщалось, входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.