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Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток с начала года на 72%

Аэропорт

По итогам работы в январе-сентябре 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 6,98 млн пассажиров, что составляет 60% от показателя девять месяцев допандемийного 2019 года, а также на 72% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Отмечается, что из этого количества 4,09 млн – пассажиры регулярных рейсов, 2,88 млн – нерегулярных.

В сентябре 2021 года "Борисполь" обслужил 1,16 млн пассажиров. Из них 753,54 тыс. – это пассажиры регулярных рейсов, 407,14 тыс. – нерегулярных.

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров "Борисполя" остаются открытые для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия. Доля путешествующих в эти страны составляет 47% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров.

Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

  • Анталия;
  • Шарм-эш-Шейх;
  • Стамбул;
  • Хургада;
  • Тель-Авив;
  • Даламан;
  • Бодрум;
  • Амстердам;
  • Тиват;
  • Ираклион.

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Джерело:  Facebook
Бориспіль (700) пасажиропотік (540)


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