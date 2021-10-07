Кабмин не планирует запрещать экспорт газа из Украины, – Минэнерго

Власти Украины не готовят решений по запрету экспорта природного газа.

Об этом и.о. главы директора нефтегазового комплекса Министерства энергетики Николай Колесник сообщил в рамках онлайн-форума Energy Club, передает Интерфакс-Украина.

"Хотелось бы заверить, что на сегодня таких проектов постановлений (о запрете экспорта, – ред.) нет и не готовится. Мы сейчас не считаем целесообразным принимать такие решения", – сказал чиновник.

Говоря в целом об имеющихся ресурсах газа и его потреблении в стране, представитель Минэнерго обратил внимание, что при текущей рыночной конъюнктуре цен на газ крупные промышленные потребители стараются максимально снизить его потребление или даже приостановить производство, чтобы избежать нерентабельной работы.

"В результате мы видим, что группы потребителей, достаточно крупные, которые потребляют до 2 млрд куб. м (в год, – ред.), потенциально могут выбыть при таких ценах на газ и потребление будет сокращено", – отметил Колесник.

Как сообщалось, 3 октября Украина приостановила закачку газа в хранилища, а с 5 октября начала отбор природного газа.

По данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

При этом, по данным СМИ, газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.